Завтра в Украине будет еще холоднее

Завтра, 3 января, в Украине ожидается переменная облачность, снижение температуры воздуха.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, на протяжении суток синоптики прогнозируют снижение температуры до 3-9° мороза, в Крыму и Приазовье до 0°, в северных и центральных областях ночью до 11-16° мороза, днем до 8-13° мороза.

В восточных, западных областях и в Крыму небольшой снег, метели, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, в восточной части ночью и утром порывы 15-20 м/с, в Крыму 19-24 м/с.

В Киевской области снижение температуры ночью до 11-16° морозу, днем до 8-13° мороза, в Киеве ночью до 12-14° мороза, днем до 9-11° мороза. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, порывистый.