Ющенко подписал закон о поддержке АПК в условиях мирового кризиса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины по поддержке агропромышленного комплекса в условиях мирового финансового кризиса”.

Текст закона обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла соответствующий закон 22 декабря.

Этим законом парламент внес изменения в закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины". В частности, предусмотрено, что с целью обеспечения поступления средств в специальный фонд государственного бюджета Аграрный фонд имеет право осуществлять реализацию объектов государственного ценового регулирования, используя благоприятную рыночную конъюнктуру. Кроме того, определено, что зерно, которое является объектом государственного ценового регулирования или под объем которого была получена бюджетная ссуда в режиме государственных залоговых закупок, хранится исключительно в сертифицированном зерновом составе (зернохранилище, элеваторе). Плата за такое хранение не может превышать 2 процента стоимости такого зерна, рассчитанной от минимальной закупочной цены (в расчете за каждые 30 календарных дней такого хранения каждой метрической единицы измерения ее объема).

Также предусмотрено, что Кабинет министров Украины устанавливает режим ценового регулирования стоимости таких услуг: ветеринарной медицины (проведение лабораторных исследований, оформление ветеринарного сертификата или свидетельства); хлебной инспекции (осмотр и оформление сертификатов); карантинной инспекции (осмотр и оформление сертификатов, проведения фумигации); идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных. При этом стоимость таких услуг не может превышать цену, рассчитанную по 20-процентной норме рентабельности к расходам, осуществленным на их предоставление. Несоблюдение требований этой статьи влечет за собой ответственность, установленную законом.

Кроме того законом предусмотрено, что “общественный контроль за деятельностью Аграрной биржи осуществляется Наблюдательным советом”.

Также законом внесены изменения в закон Украины "О налоге на добавленную стоимость". Предусматривается, что сумма НДС, которая должна платиться в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко и молочную продукцию, мясо и мясопродукты, в полном объеме направляется исключительно для выплаты дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям за проданные ими перерабатывающим предприятиям молоко и мясо в живом весе. Порядок начисления, выплаты и использования таких средств определяется Кабмином.

Эта норма действует без ограничения срока ее применения и будет приостановлена, если в законе о госбюджете на соответствующий год предусмотрено, что сумма НДС, которая платится в бюджет перерабатывающими предприятиями всех форм собственности за реализованные ими молоко и молочную продукцию, мясо и мясопродукты и другую продукцию переработки животных и птицы, закупленных в живом весе (шкуры, субпродукты, мясокостная мука), направляется в специальный фонд государственного бюджета с последующим использованием его на осуществление выплаты доплат на одну корову, имеющуюся на 1 января соответствующего года, на основании справок, выданных сельскими, поселковыми, городскими или районными в городах советами, - для физических лиц и копии отчета о состоянии животноводства (форма № 24 (годовая)) о наличии коров, засвидетельствованного органами государственной статистики, - для юридических лиц в порядке, определенном Кабмином.

Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности, которые не выбрали специальный режим налогообложения деятельности в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства, предусмотренного статьей 8-1 этого закона, и работают по общей системе налогообложения налогом на добавленную стоимость, за реализованные ими молоко, скот, птицу, шерсть, а также за молочную продукцию и мясопродукты, произведенные в собственных переработочных цехах, полностью остается в распоряжении этих сельскохозяйственных предприятий и направляется на поддержку собственного производства животноводческой продукции.

Единый государственный реестр крупного рогатого скота должен содержать достаточные сведения о крупном рогатом скоте для надлежащего администрирования выплат дотаций и обеспечивать возможность владельцу крупного рогатого скота заблаговременно проверить наличие у него права на получение дотации.

Кроме того, законом предусмотрено, что от налогообложения освобождаются операции по ввозу на таможенную территорию Украины племенных чистопородных животных крупного рогатого скота или генетического материала (коды УКТ ЗЕД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), которые осуществляются субъектами специального режима налогообложения. Операции по последующей поставке указанных племенных чистопородных животных крупного рогатого скота или генетического материала облагаются налогом в общем порядке.