С 1991 года население Украины сократилось на 6 миллионов

Совет национальной безопасности и обороны Украины констатирует сокращение населения Украины на 6 миллионов человек с 1991 года.

Об этом идет речь в решении СНБО, утвержденном сегодняшним указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В решении от 29 декабря «О состоянии социально-демографического развития, здравоохранения и рынка труда в Украине» СНБО отмечает рост угрожающих явлений и системных недостатков в этих сферах. Проявлением демографического кризиса стало ухудшение почти всех демографических показателей. В результате роста депопуляции, который продолжается с 1991 года, численность населения Украины сократилась более чем на 6 млн. человек.

Основными проблемами демографической ситуации в Украине являются снижение показателя рождаемости и увеличение показателя смертности, сокращение продолжительности жизни и общее старение населения. Названные тенденции повлияли на количественно-качественный состав трудового потенциала, производительность общественного труда. Экономические и социальные проблемы повлекли безработицу, распространение нелегальной трудовой деятельности, снижение национального интеллектуального и образовательного потенциала, значительное расслоение населения по уровню доходов. Состояние здоровья населения Украины характеризуется значительной распространенностью хронических болезней и социально опасных заболеваний.

Для улучшения ситуации СНБО поручила Кабинету министров Украины осуществить ряд мер.

Среди прочего, правительство должно обеспечить надлежащее финансирование программ развития приоритетных видов экономической деятельности, способствовать созданию условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства и совершенствования законодательства с целью уменьшения чрезмерного государственного вмешательства в сферу предпринимательства, проработать вопрос относительно внедрения «семейных» принципов налогообложения доходов физических лиц, предоставления семьям с двумя и больше детьми налоговых льгот, размер которых должен увеличиваться с появлением каждого следующего ребенка.