Пираты снова захватили судно с украинцами на борту

На борту захваченного сегодня сомалийскими пиратами судна из Британии St James Park есть граждане Украины.

Как сообщает «Газета.ру», по данным главы Программы по поддержке моряков в Восточной Африке Эндрю МВАНГУРА, «экипаж танкера-химовоза смешанный и состоит из 26 человек. Это граждане России, Украины, Грузии, Болгарии, Румынии, Филиппин, Польши, Индии и Турции».