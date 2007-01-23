Из двух луганских шахт срочно эвакуировали почти 600 горняков

В г. Суходольске Краснодонского района Луганской области вследствие сложных погодных условий из-за срабатывания системы защиты трансформаторной подстанции были частично обесточены шахты "Суходольская-Восточная" и "Северная" ОАО "Краснодонуголь".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на указанных шахтах произошли остановки главных вентиляторов проветривания, на момент обесточивания в шахте "Суходольская-Восточная" работали 563 горняка, на шахте "Северная" работало 20 горняков. Все горняки были выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет. Электроснабжение на шахтах возобновлено. К работам по выводу горняков на поверхность были привлечены подразделения горноспасательного отряда Минуглепрома.