От каждого пятого в этом году требовали взятки (опрос)

У 20% украинцев в течение 2009 года представители власти требовали взятки.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Также исследование также показало, что более половины граждан (54%) считают, что в течение 2009 года размер взяток, которые берут чиновники, увеличился.

Кроме того, по данным исследования, украинцы настроены на введение более жесткого наказания за употребление наркотиков (90%) и проституцию (62%). При этом отношение населения к самогоноварению является более лояльным: лишь 43% респондентов считают, что следует ввести более жесткое наказание за этот вид правонарушения.

Исследование проводилось 4-13 декабря методом индивидуального интервью. В целом, было опрошено 2017 респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих в селах и городах всех областей Украины, АР Крым, и в г. Киеве.

В этом исследовании была использована многоуровневая стратифицированная выборка.

Теоретическая погрешность для выборки не превышает 3,5%.