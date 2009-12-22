Президент повторно ветировал закон о нормативно-правовых актах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины Закон Украины от 18 ноября 2009 года № 1729-VI «О нормативно-правовых актах».

Как сообщает пресс-служба главы государства, предложения Президента во время рассмотрения указанного закона на пленарном заседании ВР будет представлять заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, этот закон был принят Верховной Радой 1 октября 2008 года, но ветирован Президентом Украины.

18 ноября 2009 года Верховная Рада повторно приняла Закон "О нормативно-правовых актах", частично учтя предложения Президента Украины.

Законом определяются виды нормативно-правовых актов, система и иерархия нормативно-правовых актов, устанавливаются порядок их принятия (издания), вступление их в силу, применение, учет, единые нормы к нормопроектировочной технике, а также определяются способы разрешения коллизий нормативно-правовых актов.

Президент отмечал, что ряд положений этого закона не отвечал Конституции Украины и законам Украины, а также содержал пробелы, внутренние противоречия.

Президент направил закон в парламент с 39 предложениями.

Депутаты учли, в частности, предложения, касающиеся подходов к определению видов, форм и иерархии нормативно-правовых актов.