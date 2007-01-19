На западе Украины 4 пассажирских поезда застряли в дороге из-за ненастья

Ночью 19 января в результате сложных погодных условий (дождь и сильные порывы ветра) и вследствие срабатывания автоматики защиты линий электропередач в десяти областях Украины было обесточено 529 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, в частности, во Львовской области обесточено 209 населенных пунктов, Ивано-Франковской - 117 н.п., Ривненской - 49 н.п., Закарпатской - 46 н.п., Черновицкой - 37 н.п., Киевской - 26 н.п., Волынской - 20 н.п., Житомирской - 14 н.п., Хмельницкой - 10 н.п. и Черниговской - 1 н.п.

В частности, в Сколевском районе Львовской области непогодой повреждена электролиния 110 кВ, что привело к прекращению питания контактной сети железной дороги на перегоне Сколе - Лавочное. С 22 часов 18 января на этом участке приостановлено движение пассажирских поездов сообщением «Москва – Ужгород», «Ужгород – Винница», «Ужгород – Чернигов», «Львов – Лавочное». На обесточенном перегоне работают тепловозы. Восстановительные работы продолжаются.

Неподалеку от пгт Ясиня Раховского района Закарпатской области произошло падение электроопоры ЛЭП, в результате чего обесточены села: Богдан, Билын, Костиловка, Лазищена, Тростянец, Черная Тисса и пгт Ясиня.

В работах по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.