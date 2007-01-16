На охоте с Кушнаревым было около 10 человек

Народному депутату Украины Евгению КУШНАРЕВУ, который сегодня получил огнестрельное ранение на охоте в Изюмском районе Харьковской области, сделана операция и он находится в реанимации.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Харьковской областной госадминистрации Александр НЕЧИПОРЕНКО, Е.КУШНАРЕВ был ранен около 14-ти часов пулей навылет из винтовки типа «Сайга». «Операция закончилась в 15.30 и сейчас Евгений КУШНАРЕВ находится в реанимации», - сказал А.НЕЧИПОРЕНКО.

По словам руководителя Центра общественных связей УМВД Украины в Харьковской области Ларисы ВОЛКОВОЙ, происшествие произошло в охотничьих угодьях Изюмского района. Охотники стреляли по дичи, во время чего Е.КУШНАРЁВ получил огнестрельное ранение в живот и сейчас находится в районной больнице. В больницу он был доставлен охотниками, которые одновременно и сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

В то же время, как стало известно УНИАН от проинформированных источников в правоохранительных органах, Е.КУШНАРЁВ находился на охоте в составе группы охотников в количестве около 10 человек. Кто были эти люди, собеседник агентства не уточнил.