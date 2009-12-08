На Волыни задержали мужчину, который изнасиловал свою 14-летнюю дочь.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Волынской области, выяснилось, что преступление мужчина совершил в сентябре этого года, после чего скрывался в Киеве на заработках. На днях он вернулся домой, и силой потащил дочь в поле, чтобы якобы попросить прощения. Напуганная девушка вырвалась, и сообщила в милицию о возвращении отца.

По словам начальника Иваничивского райотдела УМВД Украины в Волынской области Николая ВОВЧУКА, мужчина в течение трех месяцев находился в розыске, поскольку мать потерпевшей еще в сентябре обратилась в милицию с заявлением об изнасиловании дочери. „На днях стало известно, что он вернулся, и находится в поселке Жовтневе... Задержали злоумышленника среди ночи в поле. При себе он имел кухонный нож и деревянную палку”, - сообщил Н.ВОВКУН.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания Иваничивского РО УМВД. Как установили работники правоохранительных органов, мужчина уже дважды был осужден за кражу и мошенничество. Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование).