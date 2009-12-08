НБУ начал ликвидацию одного из банков

Национальный банк Украины (НБУ) с 7 декабря текущего года отозвал банковскую лицензию АБ «Банк регионального развития», а также инициировал процедуру ликвидации банка.

Об этом говорится в постановлении НБУ №713 от 2 декабря т.г., текстом которого располагает агентство УНИАН.

Как сообщал УНИАН, постановлением правления Национального банка Украины №157 от 23 марта т.г. в АБ «Банк регионального развития» введена временная администрация сроком до 23 марта 2010 года. Временным администратором назначен независимый эксперт Андрей ЯЦУРА.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка в сентябре т.г. был продлен до 23 марта 2010 года.

АБ «Банк регионального развития» создан в 1989 году.

По данным НБУ, на 1 июля 2009 года его акциями владели Валерий КСЕНЗЕНКО (прямое участие – 33,2045%, опосредованное – 52,1724%), ЗАО «РодАн-Капитал» (прямое участие – 34,4462%), ООО «ИБК «Мисто» (прямое участие – 17,7262%).