В Украине за сутки гриппом и ОРЗ заболели почти 11 тысяч людей

В Украине количество умерших от гриппа, острых респираторных заболеваний и их осложнений (пневмонии и тому подобное) по состоянию на вечер 6 декабря возросло до 463 человек.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

В том числе за последние сутки умерли 3 человека: в Харьковской, Ривненской и Донецкой областях.

Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 2 млн. 056 тыс.163 человека; за последние сутки - 10 тыс. 768 человек.

Госпитализированы с начала эпидемии 126 тыс. 300 человек, за последние сутки – 1 тыс. 738 человек.