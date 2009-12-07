В Украине за сутки гриппом и ОРЗ заболели почти 11 тысяч людей
10:40, 07 декабря 2009Общество
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Умерли - трое
В Украине количество умерших от гриппа, острых респираторных заболеваний и их осложнений (пневмонии и тому подобное) по состоянию на вечер 6 декабря возросло до 463 человек.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
В том числе за последние сутки умерли 3 человека: в Харьковской, Ривненской и Донецкой областях.
Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 2 млн. 056 тыс.163 человека; за последние сутки - 10 тыс. 768 человек.
Госпитализированы с начала эпидемии 126 тыс. 300 человек, за последние сутки – 1 тыс. 738 человек.
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