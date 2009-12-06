В Житомирской области есть две еврейские школы и две русские

Председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА заверяет, что в регионе отсутствуют какие-либо межнациональные конфликты и отмечает необходимость развития этнонациональных отношений в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель области заявил во время пребывания на Житомирщине Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По его словам, вопросу развития этнонациональных отношений в области уделяется большое внимание.

Ю.ЗАБЕЛА сообщил, что сейчас в области зарегистрировано 63 национально - культурных общества, областная государственная телерадиокомпания еженедельно с двумя повторами транслирует передачу "Слово польское", а также ежемесячно польско- - и чешскоязычную программу "Червоная калина. На гостину к друзьям", успешно действуют два еврейских общеобразовательных учебных заведения и две школы с русским языком преподавания.