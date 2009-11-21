Законы остаются декларативными в отношении прав ребенка

Дети в Украине подвергаются насилию, их право на частную жизнь игнорируется, а государство даже не пытается учитывать их мнение.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН "Альтернативном отчете о реализации Украиной положений Конвенции ООН о правах ребенка 2002-2008", подготовленном инициативной группой из 15 общественных организаций.

Эксперты пришли к выводу, что украинское законодательство остается декларативным в отношении прав ребенка: дети является объектами защиты, а не субъектами собственных прав; не все права ребенка по конвенции закреплены на уровне закона; в Украине не проводится комплексный мониторинг соблюдения прав ребенка; не создан институт омбудсмена по правам ребенка. Кроме того, по мнению авторов отчета, финансирование государственных программ и планов по правам детей осуществляется по "остаточному принципу", а не через определение конкретной доли и объема бюджета на их реализацию.

Эксперты обращают внимание и на то, что при определении интересов ребенка в суде и, в частности, при усыновлении мало учитывается мнение ребенка, а также на то, что в Украине остается самый высокий среди стран Европы уровень абортов.

"Меры и действия государства, направленные на преодоление смертности среди детей и младенцев, не являются эффективными. На поверхности лежат такие проблемы, как нехватка профессионально подготовленных кадров по вопросам здравоохранения матери и ребенка, недоукомплектованность штатов, особенно в сельской местности, отсутствие системного подхода к решению проблем материально-технического обеспечения отрасли, внедрения новых технологий. Вместо реальных планов и конкретного анализа недостатков... государство выдвигает расплывчатые планы и мероприятия общего характера", - говорится в отчете.

Кроме того, как отмечают эксперты, дети в Украине продолжают подвергаться насилие - в школах, семье, при контакте с представителями правоохранительных органов, в учреждениях опеки и детских домах семейного типа нередко случаются случаи унижения достоинства детей. "Физические наказания остаются традиционной формой воспитания ребенка. Нет механизмов обеспечения реализации законодательных норм по запрещению физических наказаний", - идет речь в отчете.

Также, по мнению общественных организаций, процедура усыновления и требование сохранения тайны усыновления нарушают права ребенка в части получения информации о биологических родителях и родственниках.

"Существует практика тотального нарушения частной жизни детей в общеобразовательных школах и учебных заведениях закрытого типа (кабинки в туалетах, люстрация писем и записок, публичное разглашение личной информации об учениках, почти свободный доступ к журналам и медицинским карточкам) из-за полного непонимания наличия этого права у детей и его важности, а также из-за попытки по собственному усмотрению определять и защищать интересы ребенка", - считают правозащитники.

Эксперты отмечают, что существует практика размещения личной информации в отношении детей, нуждающихся в различных формах помощи, в Интернете, однако защита тайны частной жизни детей при этом не гарантируется.

Кроме того, акцентируется внимание на том, что вопреки решению Конституционного Суда, распространена практика отказов в выплате за 2007 год помощи по уходу за ребенком по достижению им трехлетнего возраста на уровне прожиточного минимума, предусмотренного для детей в возрасте до 6 лет.

В докладе также говорится, что более 20 тыс. детей в Украине не посещают школу. Серьезной проблемой является невозможность реализации права на образование для детей, имеющих психические расстройства, физически неполноценных детей. Недостаточно учебников и специальной литературы для детей с недостатками зрения и слуха. Существует проблема доступа к дошкольному и среднему образованию для детей, не имеющих прививок.

"Практически все дети из семей беженцев, искателей убежища и дети, находящиеся в Украине без сопровождения взрослых, имеют неудовлетворительное состояние здоровья, болеют хроническими заболеваниями и нуждаются в санаторном лечении", - убеждены эксперты.

Отмечается отсутствие государственной программы интеграции беженцев в украинское общество и рост расистских и ксенофобских настроений в обществе по отношению к мигрантам.

Общественные организации обращают внимание на то, что ювенальная юстиция, как комплексная программа правосудия в отношении несовершеннолетних, в Украине до настоящего времени не внедрена, однако разработан проект программы ее создания и расширения.