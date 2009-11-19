Топ-10 самых аляповатых монументов независимой Украины

Базируясь на мнениях экспертов, еженедельник «Комментарии:» составил список памятников, которые показательно совмещают пафосность и сомнительную художественную ценность. В частности, в рейтинг попали:

Комплекс монументов на Майдане Незалежности в Киеве.

Композиции «Казак Мамай», «Братья-основатели Киева и их сестра Лыбидь» (скульптор Анатолий КУЩ), скульптура архангела Михаила, а также статуя Оранты-Украины на колонне должны были стать главным скульптурным комплексом страны. Глобальный замысел - воспроизвести в нем тысячелетнюю историю Украины - не дал возможности гармонизировать памятники в ансамбль. Непонятно также: это собственно памятники или просто декоративные скульптуры. Бессистемно расположены на Майдане аляповатые фигуры Мамая, сидящего возле худого коня, расхристанные Кий, Щек и Хорив сразу же получили насмешливые прозвища, а весь скульптурный ансамбль стал символом безвкусицы, одетой в патриотический пафос, пишет издание.

Памятник Вячеславу Чорновилу в Киеве (скульптор Богдан МАЗУР).

Посвященная трагически погибшему политику бронзовая скульптура высотой 5 метров и весом 6,5 тонн была торжественно открыта 23 августа 2006 года. Скульптор Вячеслава Чорновила изваял в полный рост, одетым по моде ХІХ века, очевидно, для того, чтобы приблизить к внешнему образу отцов украинской нации. Так, в фигуре политика явно читается силуэт молодого Тараса Шевченко, а в чертах лица видно подобие с Иваном Франко. Бессмысленно выглядит «дыра», на фоне которой стоит В.Чорновил, а также нагромождение различных скульптурных элементов, обрамляющих его фигуру. По мнению “Комментариев:”, памятник откровенно инородный в архитектурном окружении, в первую очередь на фоне здания Национального художественного музея Украины.

Памятник Анатолию Соловьяненко в Донецке (скульптор Александр СКОРЫХ).

Претензионная почти четырехметровая бронзовая статуя певца в полный рост, покрытая сусальным золотом, установлена на «пеньке» - круглом постаменте, который опирается на цилиндры, символизирующие театральные колонны. Прозвище певца - «шахтерский герцог», которое ему дала когда-то испанская газета, по-видимому, лучше всего описывает этот гротескный памятник. А.Соловьяненко изображен в костюме герцога из оперы Джузеппе Верди «Риголетто» - образ, в котором он дебютировал на сцене Донецкого театра оперы и балета.

Памятник Помаранчевой революции в Виннице (скульптор Владимир СМАРОВОЗ).

Сначала памятный знак посвящали событиям 2004 года. На 11-метровом «флагштоке» вздымается фигура девушки на шаре-апельсине, призывающая жителей города выходить на революционный митинг. На кольцах-утолщениях внизу «флагштока» хотели вычеканить слова популярных песен того времени - «Ми йдемо» и «Разом нас багато». Однако позже, когда пафос Помаранчевой революции сошел на нет, скульптура получила новое официальное название - памятник украинской песне, а на кольцах появилась нейтральная надпись: «Твоя правда, твоя пісня не вмре, не загине».

Памятник погибшим воинам-афганцам в Хмельницком (скульптор Николай МАЗУР).

В композиции памятника присутствует надрывный метафоризм, пишет еженедельник. На каменном постаменте, сделанном в форме полушария, - бронзовая фигура воина-интернационалиста с автоматом в руках. Ее, как пешки в шахматной игре, передвигает сзади гигантская рука. При всей динамичности скульптуры бросается в глаза ее искусственность, непропорциональность, отсутствие целостности в композиции памятника.

Памятник Святому Николаю-Чудотворцу в Николаеве (скульптор Иван БУЛАВИЦКИЙ).

Сооружение памятников святым не отвечает православным канонам, а сооружение их в парковой зоне, рядом с заведениями общественного питания и подавно. Говорить о том, что гранитный памятник чудотворцу Николаю, давшему имя городу корабелов, передает близкий к настоящему вид святого, также не приходится. Скульптура напоминает обобщенный образ святого вообще — мудрого, немного сурового, но, скорее всего, доброго старца с бородой. Своими очертаниями памятник перекликается с языческими скульптурами. Не совсем понятен также замысел построить возле постамента памятника фонтан.

Памятник Степану Бандере во Львове (скульптор Николай ПОСИКИРА).

Композиция, образность и формальные характеристики монумента выполнены в духе социалистического реализма, в отрыве от современных художественных тенденций. Фигура Бандеры в расстегнутом пальто с развевающимися полами, с гордо поднятой головой и прижатой к груди рукой как будто по иронии продолжает образ памятников Ленину и большевикам, ставшим в свое время каноническим. Монумент не вписан в архитектуру площади Кропивницкого, он явно претендует на роль доминанты в исторически сформированной гармонической среде, считает издание.

Памятник Независимости в Харькове (скульптор Александр РИДНЫЙ).

Несуразность этого памятника, построенном в 2001 году на площади Розы Люксембург одним из самых талантливых украинских скульпторов, вызывает и смех, и слезы. В центре композиции - 16-метровая бронзовая колонна, напоминающая ствол пальмового дерева. У подножия колонны - фигура девочки, образом для которой послужила Дарья СТРЕЛЕЦ, однолетка украинской независимости. Венчает колонну направленная ввысь фигура сокола, крыла которого сложены в виде трезуба. Окружают памятник десять флагштоков. Композиция выглядит достаточно агрессивно – из-за нарочито центрального образу хищной птицы в ней.

Памятник Ярославу Мудрому в Киеве (скульпторы Николай БИЛЫК, Виталий СИВКО).

Памятник является воплощением в массивной бронзе станкового эскиза, сделанного скульптором Иваном Кавалеридзе. Статуя князя в артистической позе повернута спиной к торцевому валу Золотых ворот. Четырехметровая фигура мужчины в такой позе выглядит как минимум неоднозначно. Кроме того, неудачно избрано размещение памятника — величественную фигуру Ярослава Мудрого посадили под воротами, пусть даже они и называются Золотыми. Муляжность самих реконструированных Золотых ворот только подчеркивает неудачность общей композиции, пишут “Комментарии:”.

Мемориал жертвам Голодомора в Киеве (авторы — Николай ОЛИЙНЫК, Руслан КУХАРЕНКО, Илья МЕЛЬНИКОВ и Юрий БИЛЯКОВ).

Не все эксперты оценивают художественное решение мемориала однозначно — на относительно небольшом участке парка Славы, в который его втиснули, накоплено множество элементов - 12-метровый «свеча»-крест, вечный огонь, разбитые жернова, колоски пшеницы, аисты, символизирующие души умерших от голода и т. п. Однако все сходятся на том, что с позиций сохранения культурных ландшафтов построить такой огромный памятник рядом с Киево-Печерской лаврой было недопустимой ошибкой. Мемориал вызывающе, властно вмешивается в визуальную линию холмов, разрушая ее, пересказывает оценки экспертов еженедельник.