Тайну исповеди нужно унормировать для суда

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (о соблюдении тайны исповеди).

Автор законопроекта народный депутат Владимир МАРУЩЕНКО из фракции НУ-НС.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, законопроект разработан с целью усиления защиты прав граждан, обеспечения соблюдения священнослужителями тайны исповеди, устранения недостатков, которые существуют в сфере правовой регламентации прав участников уголовного процесса.

Проектом предлагается внести изменения в часть 1 статьи 69 Уголовно-процессуального кодекса Украины, определив в пункте 1, что адвокаты и другие специалисты в области права, которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица, нотариусы, врачи, психологи не могут быть допрошены в качестве свидетелей по поводу того, что им доверено или стало известно при осуществлении профессиональной деятельности, если они в письменной форме не освобождены от обязательства хранить профессиональную тайну лицом, которое доверило им эти сведения.

Также, предлагается дополнить часть 1 статьи 69 Уголовно-процессуального кодекса Украины пунктом 6, в котором определить, что священнослужители не могут быть допрошены в качестве свидетелей по поводу сведений, полученных ими во время исповеди.