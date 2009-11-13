Ректор-педофил агитировал за Януковича

Ректор Государственной академии водного транспорта им. Сагайдачного Василий Михайлов, задержанный по подозрению в педофилии и изнасилованиях, был доверенным лицом кандидата в Президенты Виктора Януковича в 2004 году. Этот факт в эфире канала «24» подтвердил министр внутренних дел Украины Юрий Луценко.

Как известно, Михайлова было задержано 9 ноября в аэропорту «Борисполь». Профессору инкриминируют организацию группировки, причастной к изнасилованиям и педофилии.

«В разврат могли быть втянуты даже 5-летние дети», - отметил Луценко.

Сейчас милиция на основании двух заявлений расследует дело по статье об изнасиловании, сообщает канал «24».

Санкцию на арест Михайлова дал Шевченковский районный суд Киева по подозрению в организации группировки, причастной к изнасилованиям и педофилии.

Он будет содержаться в Киевском следственном изоляторе. Мера пресечения другим участникам группировки будет избрана позже.

Министр внутренних дел Юрий Луценко рассказал, что дело расследовалось с осени прошлого года. Согласно собранной милицией информацией, сожительница Михайлова подыскивала детей в возрасте от 12 до 16 лет. Их, как утверждается, заставляли принимать участие в распутных действиях, в частности группового характера.

Как заявил Ю.Луценко в эфире телеканала, “в этом деле много омерзительного, единственное, что может удивлять здесь - это высокая должность. Надеюсь, что министр образования, с которым я имел контакты, уже завтра примет решение о назначении и.о. ректора, чтобы не позорить вуз”.

В разврат могли быть втянуты даже 5-летние дети, говорит Луценко. Сейчас милиция на основании двух заявлений расследует дело по статье “Изнасилование”. Министр также не исключил, что в ближайшее время членам преступной группировки могут выдвинуть обвинение в развращении несовершеннолетних и изготовленные порнографической продукции.