В Львовской области подтверждены 8 смертей от «свиного гриппа»

В Львовской области лабораторно подтверждено 8 случаев смерти от гриппа A/H1N1.

Об этом сообщил УНИАН главный государственный санитарный врач Львовской области Роман ПАВЛИВ.

По его словам, из 11 проб, взятых у умерших людей, в 7 случаях был выявлен грипп A/H1N1. Кроме того, один человек уже с диагнозом «грипп A/H1N1» был госпитализирован, однако и этот мужчина умер, проинформировал Р.ПАВЛИВ.