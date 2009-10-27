Москаль просит возбудить дело в отношении сына депутата

Начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ просит Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении сына депутата Симферопольского городского совета Виталия ФАЙНГОЛЬДА за избиение в 2005 году помощника прокурора Деснянского района Киева.

Об этом говорится в депутатском обращении Г.МОСКАЛЯ к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, текстом которого располагает УНИАН.

Г.МОСКАЛЬ указывает, что к нему как к народному депутату обратился житель Киева. В заявлении он сообщает, что В.ФАЙНГОЛЬД, будучи в нетрезвом состоянии, побил его из хулиганских побуждений и затушил на его лице сигарету.

Г.МОСКАЛЬ просит ГПУ «отменить отказной материал» и возбудить в отношении В.ФАЙНГОЛЬДА дело.

Расследование он призывает поручить органам прокуратуры за пределами Крыма.

Кроме того, 26 октября Г.МОСКАЛЬ обратился к А.МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить дело в отношении В.ФАЙНГОЛЬДА «по факту причинения им» в 2007 году в ресторане в Симферополе телесных повреждений сотруднику спецподразделения «Беркут», несшему службу по охране общественного порядка. Расследовать это дело Г.МОСКАЛЬ также просит поручить «любой прокуратуре» за пределами Крыма.

Это не первые обращения Г.МОСКАЛЯ в ГПУ по поводу В.ФАЙНГОЛЬДА.

Как сообщал УНИАН, в июле Железнодорожный райсуд Симферополя приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении В.ФАЙНГОЛЬДА, в столкновении с автомобилем Bentley которого погибла байкерша Анна Мишуткина. У нее осталась малолетняя дочь.

Как установили эксперты, В.ФАЙНГОЛЬД ехал на автомобиле со скоростью 171 километр в час.