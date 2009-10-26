В Москве поймали «Капитошку»

В Москве задержан активный участник общественно опасной организованной преступной группы Александра КАПИТОНОВА (так называемого «Капитошки») - гражданин Словении К., 1949 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, он был задержан 23 октября в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий работников Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины и правоохранительных органов Российской Федерации.

Задержанный находился в международном розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины по уголовному делу, возбужденному 29 сентября 2008 года Генеральной прокуратурой Украины.

На данный момент решается вопрос об экстрадиции задержанного в Украину.