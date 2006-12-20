Порошенко: премьер и Президент договорятся о компромиссе по госбюджету

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности, член фракции «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО надеется, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО договорятся о компромиссном варианте госбюджета на 2007 год.

Об этом П.ПОРОШЕНКО сообщил корреспонденту УНИАН сегодня в г. Нижний Новгород (Россия), где он принимал участие в церемонии закладки первого камня в строительство корпорациями «Богдан» и «УкрАВТО» нового автомобильного завода.

"Я думаю, что должен состоятся диалог премьера с Президентом и должен быть найден компромиссный вариант бюджета, потому что силовой сценарий с обеих сторон не срабатывает, и в конечном итоге страдать от этого будет экономика страны, страдать от этого будет народ, страдать от этого будет авторитет страны на международной арене", – сказал П.ПОРОШЕНКО.

При этом он добавил, что "поэтому я глубоко убежден, и из моего общения и с правительством, и с Президентом у меня сложилось впечатление, что обе стороны к этому диалогу готовы, невзирая на достаточно воинственные заявления".

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла закон о госбюджете на 2007 год.

11 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

15 декабря Верховная Рада не поддержала Закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента, то есть не преодолела вето Президента.

19 декабря Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» в редакции, принятой 6 декабря, с учетом предложений профильного комитета парламента.