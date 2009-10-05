Топ-100 крупнейших взяток в Украине

Самые крупные взятки в Украине - свыше 1 млн. долларов США - сотрудники Министерства внутренних дел выявили в Николаевской области и в Крыму.

Как сообщает Департамент связей с общественностью и международной деятельности МВД, об этом свидетельствует составленный правоохранительными органами антирейтинг раскрытых преступлений о взяточничестве “Топ-100 самых крупных взяток”.

На первом месте антирейтинга находится уголовное дело о вымогательстве заместителем председателем городского совета Киевской области 2,5 млн. долл. Дело уже находится на рассмотрении суда.

На втором месте – дело о вымогательстве председателем сельсовета в Николаевской области 8, 5 млн. грн. Расследование по этому факту продолжается.

Третье место занимает дело председателя сельского совета Крыма, который вымогал 1,1 млн. долл. В целом же сотрудники МВД раскрыли 14 случаев вымогательства взяток, где фигурируют суммы от 1 миллиона гривен и больше. Уголовные дела по этим фактам, кроме вышеупомянутых, возбуждены в Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Винницкой, Волынской областях и в Киеве.

Почти половина уголовных дел (46), указанных в антирейтинге, касаются случаев вымогательства взяток менее 100 тыс. грн. А на последнем месте под номером 100 находится уголовное дело, возбужденное в отношении заведующего стационарным отделением наркологического диспансера из Черновицкой области за вымогательство взятки в сумме 20 тыс. грн. Это дело также уже передано в суд.