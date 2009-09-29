Неизвестный ограбил почтовое отделение в Харькове

В Харькове неизвестный ограбил почтовое отделение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью областной милиции, ограбление произошло в середине дня 28 сентября.

По данным ЦСО, в понедельник в 13.23 в дежурную часть Ленинского райотдела милиции поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в 15-е отделение связи «Укрпочты» в Ленинском районе Харькова и под угрозой применения физического насилия завладел деньгами.

Работники милиции, которые прибыли на место происшествия, установили, что около 13.20 в отделение связи зашел мужчина в камуфляжном костюме с капюшоном и, угрожая применить физическую силу, завладел деньгами в сумме почти 5 тыс. грн., которые находились в кассе, и скрылся в неизвестном направлении.

Управление областной милиции обратилось к гражданам, которые могли быть очевидцами преступления, с просьбой помочь в раскрытии преступления.