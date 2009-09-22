На межбанке доллар продолжает падать

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4720/8,5070, к 12:00 цены упали до 8,4550/8,4815 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками - 0,2805/20, к 12:00 цены снизились - 0,2801/14. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,1749 (-0,2006).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4780/82, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,5235/12,5775, к 12:00 цены ушли вниз - 12,4970/12,5230.