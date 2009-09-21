Погода на завтра

22 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на юге Крыма местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, в Карпатах и восточной части 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-4°; днем 19-24° тепла, на Закарпатье до 27°.

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью по области 6-11° тепла, днем 19-24°. По г. Киеву температура ночью 9-11° тепла, днем 22-24°.

21 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 17-21°, в Днепре возле Киева 18°.