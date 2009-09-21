В Лос-Анджелесе вручены премии «Эмми»

61-ая церемония

В воскресенье в Лос-Анджелесе были в 61-й раз вручены телевизионные премии «Эмми», передает АР. Лучшим комедийным актером признан Алек Болдуин (сериал 30 Rock), лучшей комедийной актрисой – Тони Коллетт (сериал United States of Tara). Лучшей драматической актрисой стала Гленн Клоуз (сериал Damages), лучшим драматическим актером – Брайан Кренстон (сериал Breaking Bad). Лучшим комедийным сериалом признан 30 Rock, лучшим драматическим – Mad Men. Лучшим реалити-шоу стала программа The Amazing Race. Газета.ру

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter