МВФ продаст 1/8 часть всего золота

Исполнительный комитет Международного валютного фонда в пятницу, 18 сентября, дал разрешение на продажу 403 тонн золота , сообщает AFP. Вырученные от продажи золота средства МВФ направит на реализацию программы помощи беднейшим странам.

В заявлении, распространенном МВФ, подчеркивается, что "объем продаваемого золота строго ограничен - 403,3 метрической тонны". Продажа золота, составляющего одну восьмую запасов МВФ, будет проводиться таким образом, чтобы не обрушить рынок драгметаллов. За золото, сообщает агентство, МВФ, исходя из среднерыночной цены, сможет выручить около 13 миллиардов долларов.

Решение о частичной продаже золотого запаса МВФ с целью получения средств для предоставления финансовой помощи беднейшим странам было одобрено на саммите "Большой двадцатки", состоявшемся в апреле 2009 года в Лондоне.

Ранее МВФ объявил, что вводит новую программу помощи беднейшим странам. Сумма кредита, на который они могут претендовать, удваивается, а процентная ставка на использование заемных средств обнуляется.

С осени 2008 года МВФ предоставил государствам, наиболее сильно пострадавшим от мирового экономического кризиса, кредиты на общую сумму в несколько десятков миллиардов долларов.

Лента.ру