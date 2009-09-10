У Черновецкого придумали, как избавить киевлян от депрессии

Киевский городской центр здоровья разработал специальную программу для формирования здорового образа жизни жителей столицы и профилактики суицидов в обществе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по данным городского центра здоровья, на согласовании у Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО находится городская комплексная Программа противодействия злоупотреблению алкоголем и распространению наркотиков в городе Киеве на 2009-2013 гг., одобренная Киевсоветом 19 июля этого года.

Кроме того, принято разработанное медиками решение Киевсовета «О мерах по упорядочению табакокурения в городе Киеве», и подготовлена Программа профилактики табакокурения в г. Киеве на 2009-2012 гг.

КГГА напоминает, что с целью ограничения потребления табака и алкогольных напитков подростками Киевсовет 25 декабря 2008 года принял решение «Об упорядочении продажи алкогольных напитков и табачных изделий в городской торговой сети», которое предусматривает запрещение торговли табачными изделиями, алкогольными напитками, в том числе слабоалкогольными, в целом ряде общественных мест.

По информации Киевского городского центра здоровья, в мире 90% суицидов обусловлены депрессиями и разного рода зависимостями.

В Киеве смертность населения вследствие самоубийств и самоповреждений в 2008 году увеличилась более чем вдвое, по сравнению с 2004 годом.

Во время последнего социологического опроса 91% учеников в возрасте 15-16 лет сообщили, что хотя бы раз в жизни употребляли алкогольные напитки. Уровень постоянного потребления алкоголя у ребят составлял 83%, а у девушек – 85%.

Как сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто СТОЙКА, «наиболее популярными в молодежной среде напитками является пиво, которое употребляют постоянно две трети учеников, а также вино и шампанское, уровень потребления которых выше 40%. Четверть подростков курят постоянно. При таком спросе со стороны молодежи на психоактивные вещества общество якобы забыло, что в Украине продажа табака и алкогольных напитков и, по логике, их употребление, разрешена только лицам, достигшим 18 лет».

Киевский городской центр здоровья занимается профилактикой самоубийств среди населения города Киева и приглашает всех, кому нужна помощь при никотиновой и алкогольной зависимости, получить индивидуальную и групповую помощь в отказе от курения, овладеть основами здорового образа жизни.

Киевский городской центр здоровья находится по адресу: 04119, Киев, ул. Дегтяревская, 25. Справочная информация по телефону: 279-42-73.

Сегодня, 10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств.