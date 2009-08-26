Деньги ЕБРР Украина получит не раньше ноября, но и они Нафтогаз не спасут

Средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере немногим более 300 млн. долл. для закупки НАК «Нафтогаз Украины» газа для закачки в подземные хранилища могут поступить в Украину не раньше ноября текущего года, поскольку в банке действует довольно сложная технически и занимающая много времени процедура документального оформления этой операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«В лучшем случае, если ЕБРР начнет очень быстро работать, мы получим средства в конце октября - начале ноября», - отметил он, не исключив, что средства могут быть получены и позже.

Вместе с тем И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что за счет этих 300 млн. долл. не удастся существенным образом улучшить ситуацию в НАК.

«Тот объем финансирования, который готов предоставить ЕБРР, - немногим более 300 млн., - эта сумма в данной ситуации, мягко говоря, «Нафтогаз» не спасает», - сказал и. о. министра.

Как сообщал УНИАН , 20 августа представитель Президента по международным вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен тем, что правительство медлит с переговорами по привлечению кредитных ресурсов международных финансовых институтов для расчетов за российский газ для закачки в подземные газовые хранилища в 2009 году, и требует от правительства безотлагательно обеспечить официальные переговоры с международными финансовыми институтами относительно кредитования газа и прекратить диалог по втягиванию Украины в сомнительные офшорные схемы.

Международные финансовые институты Европы (МФИ) 1 августа в совместном заявлении выразили готовность предоставить Украине 1,7 млрд. долларов кредита на закупку газа и газовые реформы.

Согласно заявлению, ЕБРР может предоставить до конца этого года 300 млн. долларов для пополнения оборотного капитала на закупку газа для закачки в подземные хранилища газа, а также предоставить в 2010 году 450 млн. долларов для финансирования инвестиционных программ по реабилитации существующей системы транзита газа.

В свою очередь Всемирный банк рассматривает возможность предоставить 500 млн. долларов в рамках кредита на политику развития для поддержки структурных реформ в газовом секторе, направленных, прежде всего, на социальную защиту уязвимых слоев населения и государственные закупки.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк подтвердил свое желание предоставить долгосрочный кредит на поддержку и общее финансирование реабилитации и обновления существующей системы транзита газа. Банк готов предоставить на эти цели до 450 млн. долларов.