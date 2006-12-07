Донецк опозорился перед заграничными гостями

В Донецке участники международной деловой встречи "Экспортеры-импортеры" вынуждены были начать переговоры в полутьме из-за аварийного отключения электроэнергии.

Как передает кореспондент УНИАН, во встрече принимают участие представители 144 предприятий со всей Украины, а также 22-х зарубежных фирм, в том числе представители трех посольств и консульств.

Первоначально встреча должна была начаться в 13.00, однако из-за аварии в электросетях Киевского района Донецка оказалось обесточенным здание Торгово-промышленной палаты, где проходит встреча.

Не дождавшись оперативного восстановления электроснабжения, участники деловой встречи решили начать работу в полутьме, без использования микрофонов.

Перед присутствующими выступили председатель Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК и первый заместитель председателя облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ, а также президент Торгово-промышленной палаты Геннадий ЧИЖИКОВ.

Они пожелали деловым людям проведения успешных переговоров.

Сейчас в полутемных залах палаты продолжаются деловые переговоры участников встречи.