Укртелеком продадут в 2007 году

Верховная Рада Украины приняла Закон “О перечне объектов права государственной собственности, подлежащих приватизации в 2007 году”.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовало 226 народных депутатов из 441, зарегистрированного в зале. «За» голосовали в полном составе фракция Партии регионов, 29 из 31 члена фракции СПУ, 5 членов фракции БЮТ, двое депутатов фракции «Наша Украина». Фракция КПУ в полном составе не голосовала за данный закон.

Законом предусмотрена, в частности, приватизация пакетов акций ОАО «Укртелеком» и ОАО «Одесский припортовый завод».

Законом предусмотрена приватизация пакетов акций 12-ти облэнерго: ОАО «АК «Винницаоблэнерго» - 15% акций, ОАО «ЭК «Черновцыоблэнерго» - 10%, ОАО «Днепроэнерго» - 16,04%, ОАО «Донецкоблэнерго» - 5,06%, ОАО «Крымэнерго» - 10%, ОАО «Волыньоблэнерго» - 15%, ОАО «ЭК «Закарпатьеоблэнерго» - 15%, ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» - 25,02%, ОАО «Львовоблэнерго» - 26,98%, ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» - 25,01%, ОАО «Полтаваоблэнерго» - 25% + 1 акция, ОАО «АК «Харьковоблэнерго» - 5%.

Также предлагается приватизировать почти 75% акций ОАО «Россава», 98% - ОАО «Макеевский коксохимический завод», 100% - ОАО «Константиновский металлургический завод», 100% - ОАО «Содовый завод», 75% - ОАО «Южный электромашиностроительный завод», 96,67% - ОАО «Никопольский южнотрубный завод», 100% - ОАО «Кварцсамоцветы», 76% - ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз».

Кроме того, законом предусмотрено исключить из перечня объектов, не подлежащих приватизации, 17 объектов, в частности Судостроительный завод имени 61-го коммунара, государственное предприятие «Завод Электротяжмаш».

В то же время парламент изъял из перечня объектов, подлежащих приватизации гостиницу «Спорт» (г. Киев) и гостиничный комплекс «Днепр» (г. Киев).

Также законом предусмотрено изъять 43 предприятия из перечня объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы. В частности, в этом перечне Керченский судоремонтный завод, Одесский судоремонтный завод «Украина», Измаильский судоремонтный завод, а также ряд издательств в областях Украины.

Данным законом также предусмотрено, что продажа пакетов акций, принадлежащих государству, осуществляется государственными органами приватизации с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона в соответствии с законодательством. При условии, если государству принадлежит более 25% уставного фонда открытых акционерных обществ и земельных участков указанных хозяйственных обществ, начальная стоимость таких пакетов акций определяется по результатам независимой оценки. Стоимость указанных пакетов акций определяется с учетом стоимости этих земельных участков, права собственности на которые обретаются покупателем пакета акций после оформления соответствующих правоопределяющих документов.