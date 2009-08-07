7 августа, в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с делегацией Конгресса США.

Как сообщает пресс-служба Президента, на встрече будут обсуждаться такие приоритетные вопросы повестки дня украинско-американского стратегического партнерства, как усиление энергетической безопасности Украины, реализация евроатлантического курса Украины, а также меры по преодолению финансово-экономического кризиса, в т.ч. развитие сотрудничества Украины с МВФ.

Американскую делегацию возглавляет глава республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Джон БЕЙНЕР. В состав делегации входят также представители (конгрессмены) Дэн БОРЕН, Джо БОННЕР, Дейв КЕМП, Том ЛЕТЕМ, Грег ВОЛДЕН.