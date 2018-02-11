Родственники погибших бойцов убеждены, что за Крым надо было воевать и поддерживают применение ВСУ на Донбассе

Главная причина начала этой нескончаемой войны — в той, что не началась.

58% убеждены, что в марте 2014-го Украина должна была начать боевые действия, чтобы вернуть украденную автономную республику. Во всех регионах (включая Восток) это мнение поддержали более половины участников опроса.

"Зеркало недели. Украина" совместно с благотворительным проектом "Небесная гвардия" выступили инициаторами опроса более 1000 членов семей погибших военнослужащих, которое провел Киевский международный институт социологии.

"Нет противоречия между миролюбием в вопросе о донбасском будущем и жесткостью в оценке крымского прошлого? Нестыковка существует только на первый взгляд. Скорее здесь присутствует логика", — пишут Юлия Мостовая, Сергей Рахманин и Анастасия Береза, основатель благотворительного проекта "Небесная гвардия", в своей статье для DT.UA.

Читайте такжеКонфликт на Донбассе вряд ли будет прекращен без миротворцев - Геращенко

"Воевали бы за Крым — не пришлось бы воевать за Донбасс", — эту точку зрения часто приходилось слышать именно из уст фронтовиков, а также родственников погибших и раненых в зоне АТО. Возможно, уверенность в том, что за АРК следовало драться, основывается на убежденности: главная причина начала этой нескончаемой войны — в той, что не началась.

В то же время число сторонников мирного урегулирования конфликта на Донбассе практически совпадает с числом тех, кто оправдывает применение Вооруженных Сил на Востоке страны (65 и 63%, соответственно). Как не странно, больше всего тех, кто против использования ВСУ в конфликте, — не на Востоке, а на Западе.

Того, что родные павших в основной массе поддерживают привлечение военных к решению конфликта на Донбассе, скорее всего, существует простое объяснение. В силу участия в войне их близких, они достаточно хорошо представляют себе масштаб и глубину того, что происходит. И не питают иллюзий, что без активного участия регулярной армии можно хотя бы заморозить конфликт.