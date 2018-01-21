Грымчак намекнул, что война на Донбассе может закончиться в этом году
Гримчак отметил, что, в конце концов, быстрое возвращение оккупированных территорий предусматривает принятый законопроект о реинтеграции Донбасса.
Оккупированная часть Донбасса может вернуться в состав Украины уже в 2018 году. В конце концов, быстрое возвращение оккупированных территорий предусматривает принятый законопроект о реинтеграции Донбасса.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в интервью изданию "Радио Свобода".
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По его словам, в плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год – решение конфликта на Донбассе. Ведь последние три года этого в планах не было.
"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", – сказал Гримчак.