Грымчак намекнул, что война на Донбассе может закончиться в этом году

12:45, 21 января 2018
Политика
3208 0

Гримчак отметил, что, в конце концов, быстрое возвращение оккупированных территорий предусматривает принятый законопроект о реинтеграции Донбасса.

Грымчак намекнул, что война может закончиться в этом году / фото Радио Свобода

Оккупированная часть Донбасса может вернуться в состав Украины уже в 2018 году. В конце концов, быстрое возвращение оккупированных территорий предусматривает принятый законопроект о реинтеграции Донбасса.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в интервью изданию "Радио Свобода".

Читайте такжеВ МинВОТ объяснили, каким путем Украина может вернуть Донбасс и Крым

По его словам, в плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год – решение конфликта на Донбассе. Ведь последние три года этого в планах не было.

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", – сказал Гримчак.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#деоккупация Донбасса#Гримчак о Донбассе