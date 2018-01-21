Грымчак намекнул, что война на Донбассе может закончиться в этом году

Оккупированная часть Донбасса может вернуться в состав Украины уже в 2018 году. В конце концов, быстрое возвращение оккупированных территорий предусматривает принятый законопроект о реинтеграции Донбасса.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в интервью изданию "Радио Свобода".

Читайте такжеВ МинВОТ объяснили, каким путем Украина может вернуть Донбасс и Крым

По его словам, в плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год – решение конфликта на Донбассе. Ведь последние три года этого в планах не было.

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", – сказал Гримчак.