Двое российских актеров попали в базу "Миротворца"

Из-за посещения актерами оккупированного Крыма они включены в "черный список".

Российские актеры Игорь Лифанов и Виктор Бычков включены в базу данных сайта "Миротворец". Оба вели мастер-классы в лагере "Артек".

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"Попался на сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым", - говорится в сообщении сайта о Лифанове.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда "Такси" попал в базу Миротворца за посещение Крыма.