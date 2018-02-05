Двое российских актеров попали в базу "Миротворца"

08:19, 05 февраля 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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"Попался на сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым", - говорится в сообщении сайта о Лифанове.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда "Такси" попал в базу Миротворца за посещение Крыма.

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