Родственники жертв MH17 выиграли суд в США против Гиркина: $400 миллионов компенсации - СМИ (видео)

Общая сумма компенсации составляет 400 миллионов долларов – по 20 миллионов долларов каждому.

Группа родственников жертв авиакатастрофы рейса MH17 выиграла дело в американском суде, что дает им право на сотни миллионов убытков в качестве компенсации.

Как сообщает сайт нидерландской телепрограммы ZEMBLA, эта информация следует из судебных документов, оказавшихся в распоряжении журналистов. Отмечается, что документ касается группового иска членов семей 25 жертв, 10 из которых – нидерландцы.

Дело было возбуждено против бывшего лидера боевиков «ДНР» в 2014 году Игоря Гиркина.

"Этот российский офицер ... привлечен к ответственности американской судьей за гибель (пассажиров) MH17 в результате запуска ракеты с установки "Бук", что произошло 17 июля 2014 года", - сообщает сайт ZEMBLA.

Решение было обнародовано 21 декабря американским судьей. Общая сумма компенсации составляет 400 миллионов долларов – по 20 миллионов долларов каждому.

Вероятность получения компенсации членами семей погибших фактически является нулевой, поскольку Игорь Гиркин не защищался при рассмотрении дела в суде, и по его официальному московскому адресу его невозможно найти, отмечается в сообщении телепрограммы.

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Адвокат родственников погибших Флойд Уинсер намерен достичь ареста имущества Гиркина, но опасается, что этого может быть недостаточно для многомиллионной компенсации.

«Это дело не о деньгах, а о справедливости для семей. Мы хотим, обратить внимание мира и на тех, кто несет ответственность за эту страшную трагедию», - отметил Уинсер.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находившийся под контролем террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал, и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе малайзийского «Боинга».