Подробности преступной деятельности дельцов правоохранители обещают сообщить позже, после завершения расследования этого дела.

На Житомирщине правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, правоохранители расследуют уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и фиктивного предпринимательства, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования сотрудники следственного управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задокументировали деятельность группы злоумышленников, точное количество которых сейчас устанавливается.

Уже известно, что эти люди организовали ряд фиктивных предприятий для незаконного формирования налогового кредита с налога на добавленную стоимость субъектам хозяйствования реального сектора экономики, находящихся на территории Житомирской области.

Вчера, 25 января, правоохранители провели санкционированные обыски в местах осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности. Во время обысков было обнаружено и изъято 50 печатей предприятий с признаками фиктивности, клише, компьютерную технику, электронные ключи, бухгалтерскую документацию и черновые записи.

Сейчас продолжается досудебное расследование, которое проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области. Подробности преступной деятельности дельцов правоохранители обещают сообщить позже, после завершения расследования этого дела.