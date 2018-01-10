"1+1" подал в суд на Минкульт из-за запрета сериала "Сваты"

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску ООО «Телекомпания «Студия 1+1» к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино.

Как сообщает пресс-служба суда, телекомпания просит признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры «О дополнении (обновлении) Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины» относительно включения в этот перечень гражданина Российской Федерации Федора Добронравова.

Также телекомпания просит суд признать противоправным и отменить Приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино по аннулированию удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов.

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Отмечается, что судебное заседание состоится 15 февраля.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Государственное агентство по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на все сезоны сериала «Сваты», снятого с участием российского актера Федора Добронравова, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

22 ноября стало известно, что СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года российскому актеру Добронравову.