У иностранцев не будут брать отпечатки пальцев

Верховной Радой Украины отменен Закон Украины «О внесении изменений в статью 25 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Как передает корреспондент УНИАН, данный закон, согласно которому иностранцы с 2010 года обязаны были предоставлять биометрические данные для въезда в Украину, был принят ВР 14 апреля 2009 года.

В свою очередь Президент Украины применил вето и вернул данный закон в парламент со своими предложениями для повторного рассмотрения.

Сегодня в сессионном зале народные депутаты не поддержали предложение главы государства. В то же время они не смогли преодолеть вето Президента на данный закон.

“За” преодоление вето проголосовали 210 (при необходимых 300 – УНИАН) из 430 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Следовательно закон считается отмененным.