Главную новогоднюю елку страны уже украсили праздничными фонариками и гирляндами. Фото преобразившейся елки выложили организаторы на странице в Facebook.

Отметим, что торжественное открытие главной новогодней елки страны состоится 19 декабря. На торжественном мероприятии выступит популярный украинский певец Дмитрий Шуров (Pianoboy).

Как сообщал УНИАН, к новогодним праздникам в Киеве монтируют самое большое в Украине колесо обозрения. Диаметр колеса составляет 43 метра. Открыть аттракцион планируют вместе с Рождественской ярмаркой 19 декабря.