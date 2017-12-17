Главную новогоднюю елку страны уже украсили праздничными фонариками и гирляндами (фото)

09:56, 17 декабря 2017
Общество
3244

Торжественное открытие главной новогодней елки страны состоится 19 декабря. 

/ Facebook Folk Ukraine

Главную новогоднюю елку страны уже украсили праздничными фонариками и гирляндами. Фото преобразившейся елки выложили организаторы на странице в Facebook.

/ Facebook Folk Ukraine

Отметим, что торжественное открытие главной новогодней елки страны состоится 19 декабря. На торжественном мероприятии выступит популярный украинский певец Дмитрий Шуров (Pianoboy).

/ Facebook Folk Ukraine

Как сообщал УНИАН, к новогодним праздникам в Киеве монтируют самое большое в Украине колесо обозрения. Диаметр колеса составляет 43 метра. Открыть аттракцион планируют вместе с Рождественской ярмаркой 19 декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новогодняя елка#главная елка в Киеве