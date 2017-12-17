Главную новогоднюю елку страны уже украсили праздничными фонариками и гирляндами (фото)
09:56, 17 декабря 2017Общество
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Торжественное открытие главной новогодней елки страны состоится 19 декабря.
В Киеве начали украшать главную елку / Facebook Folk Ukraine
Главную новогоднюю елку страны уже украсили праздничными фонариками и гирляндами. Фото преобразившейся елки выложили организаторы на странице в Facebook.
Главная елка в Киеве / Facebook Folk Ukraine
Отметим, что торжественное открытие главной новогодней елки страны состоится 19 декабря. На торжественном мероприятии выступит популярный украинский певец Дмитрий Шуров (Pianoboy).
Главная елка в Киеве / Facebook Folk Ukraine
Как сообщал УНИАН, к новогодним праздникам в Киеве монтируют самое большое в Украине колесо обозрения. Диаметр колеса составляет 43 метра. Открыть аттракцион планируют вместе с Рождественской ярмаркой 19 декабря.
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