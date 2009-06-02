Таможня разоблачила контрабандный канал ввоза в Украину автомобилей

Чопские таможенники разоблачили международную преступную группировку, которая ввозила в Украину похищенные иномарки.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Чопской таможни.

Как отмечается в сообщении, на прошлой неделе на таможенном посту «Тиса» Чопской таможни были задержаны легковой автомобиль Volvo, который житель Венгрии пытался ввезти на территорию нашего государства по поддельным документам. Во время проведения таможенного контроля автомобиля, который двигался по «зеленому коридору», таможенники установили, что гражданин, находившийся за рулем, за несколько минувших месяцев ввез в Украину еще 6 автомобилей: 2 Suzuki Vitara, 2 КИА Sportage, Peugeot и Chrysler 2007-2008 гг. выпуска. Эти автомобили были заявлены в документах как «временно ввезенные», однако территорию нашего государства в определенный законодательством срок не оставили.

По этому факту сразу началось расследование, утверждают на Чопский таможне. В ходе производства по делу удалось выяснить, что все эти автомобили житель Венгерской Республики завозил на территорию Украины за денежное вознаграждение и после пересечения границы передавал вместе с документами другим лицам.

Также выяснено, что три из семи ввезенных автомобилей находятся в розыске как похищенные на территории Венгрии. В пресс-службе Чопской таможни также уточнили, что, согласно экспертной оценке, общая стоимость всех завезенных автомобилей составляет 962 тыс. грн.

По факту контрабанды автомобилей таможня возбудила уголовное дело.