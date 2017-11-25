Не было коры, собак и голубиных яиц: в Украине вспомнили страшные события Голодомора (фото, видео)

Люди рассказывают ужасные подробности лютого голода, услышанные от родных и очевидцев событий.

Читайте такжеПорошенко: нужно принять закон о введении ответственности за непризнание ГолодомораСо свечами на подоконниках и трауром на государственном уровне Украина вспоминает миллионы людей, умерших в результате искусственного голода, устроенного советской властью 85 лет назад. Голодомор в 1932-1933 годах был организован намеренно, чтобы уничтожить украинцев, говорится в сюжете ТСН.

На территорию музея памяти жертв Голодомора с утра пропускали через рамки металлоискателей. Надписи на плакатах активистов требовали согласовать, иначе войти было нельзя.

Возле памятника собрались предстоятели церквей, которые прочитали молитвы за упокой душ невинно убитых во время скорби украинцев. После этого слово взял президент Петр Порошенко, который напомнил, что Голодомор уже признали геноцидом парламенты 14 стран, а Украине в отстаивании исторической правды надо двигаться дальше. "Чтобы на всех континентах осознали, что не признавать Голодомор так же безнравственно, как отрицать Холокост. И, я думаю, пришло время нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно чудовищных трагедий. Для чего? Чтобы те, кто будет жить после нас, соблюдали закон Украины о признании Голодомора геноцидом украинского народа", - заявил глава государства.