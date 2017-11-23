В Бердянске троих "евробляхеров" оштрафовали на 1,6 миллиона гривень

В Бердянске Запорожской области во время операции "Мигрант" трех владельцев автомобилей на еврономерах оштрафовали суммарно на более 1,6 миллиона гривен. Об это сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Все три автомобиля были зарегистрированы в странах Евросоюза, а на территорию Украины их ввезли с нарушением таможенного законодательства.

Троим владельцам машин выписали штрафы на сумму 1 620 400 гривень. Машины были изъяты таможенниками.

Как сообщал УНИАН, в Одессе владелице авто на "еврономерах" выписали штраф в три миллиона гривень.