Ротару с невесткой и внучкой-моделью снялась для обложки журнала (фото)
15:54, 21 ноября 2017Общество
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На фотографии знаменитая певица предстает в черном костюме и белой рубашке, ее внучка - в черном платье с пайетками, а невестка - также в черном платье.
Первыми фото со съемок на странице в Instagram поделилась внучка Соня / Instagram sofialookbook
Народная артистка Украины София Ротару, которая в августе отметила юбилей, снялась в новой фотосессии для украинской версии журнала ELLE. Об этом сообщает ТСН.
Компанию Ротару на съемочной площадке составили ее внучка, модель Соня Евдокименко и невестка Светлана.
Первыми фото со съемок на странице в Instagram поделилась Соня. На фотографии знаменитая певица предстает в черном костюме и белой рубашке, сама Соня - в черном платье с пайетками, а ее мама - также в черном платье.
Журнала с интервью Софии Ротару и ее родственниц появится в продаже в декабре.
Как сообщал УНИАН, ранее Софии Ротару в Москве вручили премию "Золотой граммофон".
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