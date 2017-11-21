Ротару с невесткой и внучкой-моделью снялась для обложки журнала (фото)

15:54, 21 ноября 2017
Общество
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На фотографии знаменитая певица предстает в черном костюме и белой рубашке, ее внучка - в черном платье с пайетками, а невестка - также в черном платье.

Instagram sofialookbook

Народная артистка Украины София Ротару, которая в августе отметила юбилей, снялась в новой фотосессии для украинской версии журнала ELLE. Об этом сообщает ТСН.

Компанию Ротару на съемочной площадке составили ее внучка, модель Соня Евдокименко и невестка Светлана.

Первыми фото со съемок на странице в Instagram поделилась Соня. На фотографии знаменитая певица предстает в черном костюме и белой рубашке, сама Соня - в черном платье с пайетками, а ее мама - также в черном платье.

@elle_ukraine December Issue | OUT NOW  #DGFamily

Публикация от S O F I A (@sofialookbook)

Журнала с интервью Софии Ротару и ее родственниц появится в продаже в декабре.

Как сообщал УНИАН, ранее Софии Ротару в Москве вручили премию "Золотой граммофон".

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Теги: #фотосет Ротару#Ротару с внучкой