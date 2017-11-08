Председатель Житомирской ОГА Гундич поручил новым главам ОТО сформировать реалистичные бюджеты (фото)
По его словам, основной задачей новоизбранных руководителей ОТО является формирование реалистичных бюджетов этих общин на следующий год.
Председатель Житомирской областной госадминистрации (ОГА) Игорь Гундич поставил перед новоизбранными председателями объединенных территориальных общин (ОТО) региона задачу сформировать реалистичные бюджеты на следующий год.
Читайте такжеПредседатель Житомирской ОГА Гундич сегодня с рабочей поездкой находится в Житомирском районеКак сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА, об этом Гундич сказал сегодня во время совещания с новыми председателями объединенных территориальных общин области.
По его словам, основной задачей новоизбранных руководителей ОТО является формирование реалистичных бюджетов этих общин на 2018 год.
«Бюджет вы должны сформировать сами, высчитывая расходы и доходы общества и с учетом особенностей поступлений. Он должен быть реалистичен – не нужно занижать или завышать доходы. Нужно высчитывать реальные расходы и доходы, не обманывая самих себя. Ведь мы с вами являемся партнерами. Мы с председателем облсовета (Владимиром Ширмой - УНИАН) несем ответственность за то, что происходит в области, а вы – за то, как будет развиваться конкретная община. Меня не интересует, кто от какой политической партии является представителем. Меня интересует только результат», – акцентировал глава ОГА.
Как прозвучало на совещании, многим председателям объединенных территориальных общин области - не впервые управлять людьми, ведь большинство из них ранее уже занимали определенные должности в органах местного самоуправления.
Участие в совещании также приняли: председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма, руководители структурных подразделений облгосадминистрации, председатели общин, руководители райгосадминистраций и районных советов.
Как сообщал УНИАН, 29 октября на Житомирщине прошли выборы глав и местных депутатов в 13 объединенных общинах – Емильчинской, Любарской, Брониковской, Пищивской, Словечанской, Овручской, Курненской, Мартыновской, Соколовской, Пулинской, Радомишльской, Глыбочицкой, Олиивской. В результате этих выборов избраны новые руководители общин, которые уже начинают свою деятельность.