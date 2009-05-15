Луценко подал в суд на газету Бильд

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обратился в суд с иском на немецкую газету “Бильд”, которая, по его утверждению, распространила ложную информацию об инциденте в аэропорту Франкфурта-на-Майне между делегацией МВД Украины и представителями местной полиции и работниками аэропорта.

Об этом Ю.Луценко сообщил сегодня в эфире программы “Шустер-Live” на телеканале «Украина».

«Я подал в суд на газету “Бильд”. Буквально сегодня оно (заявление) принято в производство. Во вторник состоится первое заседание. Уверен, что выиграю. Я в суде доведу дело относительно “Бильда”, и она (газета) будет признана лживой», - сказал Ю.Луценко.

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Прокуратура Франкфурта-на-Майне закрыла дело об инциденте между членами делегации МВД Украины и представителями полиции и работниками аэропорта этого города.

Об этом также в эфире программы “Шустер-Live” на телеканале «Украина» сообщил Юрий ЛУЦЕНКО.

«Сегодня прокуратура Франкфурта-на-Майне закрыла дела в отношении меня и моего сына», – сказал Ю.Луценко, ссылаясь на материалы своего адвоката.

Предвидя вопрос о видеозаписи упомянутого инцидента, Ю.Луценко сообщил, что было обращение украинской стороны к аэропорту относительно наличия и передачи видеозаписи конфликта. «Мы обратились в аэропорт. На сделанный запрос мне сказали, что ее (записи) не существует», – сказал Ю.Луценко, заметив, что он больше всех заинтересован, чтобы запись была найдена.