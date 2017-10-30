Мосийчук подчеркивает, что покушение было совершено на него, а не на бывшего правоохранителя

Народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук утверждает, что покушение было совершено именно на него, а не на бывшего правоохранителя Михаила Мормеля. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мосийчук заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Историю о том, что покушение на убийство было не на меня, а на капитана милиции Мормеля, придумали для того, чтобы навести следствие на ложный путь. Я это утверждаю, это доказано фактами, и это не подлежит никакому сомнению", - подчеркнул депутат.

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Мосийчук добавил, что Мормель «не судился с Министерством внутренних дел». "Капитан Мормель случайно... проходил то ли за лекарствами, то ли за сигаретами мимо того места", - сказал парламентарий.

"Взрывное устройство в мопеде было размещено за 10 минут до окончания эфира. Уже сейчас могу сказать, что элементы наблюдения за мной были с самого утра", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли охранник Мосийчука и бывший правоохранитель Мормель. Еще три человека пострадали, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.