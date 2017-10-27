В Драгоманова наказали преподавателей за "студенческий молебен" за педагогов
В вузе отметили, что к преподавателям применены меры дисциплинарного воздействия.
Уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская заявила, что отправка студентов руководством НПУ им. М. Драгоманова во время учений на молебен является нарушением их прав. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
Читайте такжеВашими молитвами: студентов киевского вуза отправили в собор молиться за педагогов вместо парВ заявлении отмечается, что руководство НПУ им. М. Драгоманова проинформировало, что в соответствии с распоряжением ректора были приняты все меры по "строгому соблюдению в дальнейшем положений законодательства об образовании".
"В то же время, относительно преподавателей, которые заставляли студентов посетить "Торжественный молебен", приняты меры дисциплинарного воздействия", - сказано в сообщении.
Также у Лутковской добавили, что ранее в Министерство образования и науки и руководства НПУ им. М. Драгоманова было направлено письмо с требованием принять незамедлительные меры реагирования, направленные на обеспечение строгого соблюдения положений законодательства об образовании и не допускать подобных ситуаций в будущем.
Как сообщал УНИАН, 29 сентября студентов Национального педагогического университета им. Драгоманова вместо пар отправили на "торжественный молебен" во Владимирский собор.
В соцсетях начали распространяться фотографии переписки студентов, из которых понятно, что их заставляли идти на это событие. К тому же, девушек просили брать платки и надевать юбки. Студенты пришли на молебен с надписями на спине "Меня заставили сюда прийти вместо пар".