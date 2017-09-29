В киевском вузе отрицают, что студентов сгоняли на молебен вместо пар (видео)

Ректор НПУ имени Драгоманова Виктор Андрущенко отрицает, что студентов принуждали прийти на молебен во Владимирский собор вместо пар и отмечали их присутствие. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Это просто злые голоса говорят, но студентов никто не заставлял", - говорит Андрущенко.

Также обещает не наказывать за прогул молебна. "Что вы, какой прогул, это святое дело прийти помолиться, но не обязательно, человек - свободная личность", - говорит ректор.

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Однако представители студенчества заявляют о нарушении их прав.

"Это нарушение закона, и не можно сгонять в храм, и первое, что я увидела, когда зашла в храм, как преподавательница отмечала отсутствие на паре в храме и мы очень обеспокоены", - заявила председатель студенческого парламента НПУ имени Драгоманова Ирина Сокур.

Напомним, в соцсети возмутились представители студенчества университета - вроде бы посещение молебна было обязательным. Студенты уверяют, что хотят на пары, а не в храм.