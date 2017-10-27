На Житомирщине отопительный сезон проходит успешно - ОГА

На Житомирщине отопительный сезон проходит успешно, и по состоянию на 27 октября все 928 котельных в области обеспечивают жителей районов и городов теплом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом сегодня доложил председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич на селекторном совещании по прохождению отопительного сезона под председательством вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

Житомирская область сегодня с теплом – по состоянию на 27 октября включены все 928 котельных. Проблемные вопросы, которые возникают, мы оперативно решаем в рабочем порядке», – сказал Гундич.

В ОГА напоминают, что в связи с погодными условиями руководитель области подписал распоряжение о начале отопительного сезона еще 3 октября. "В первую очередь отопление включили в больницах, детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях Житомирщины. И уже 10 октября на Житомирщине 1 тыс. 771 социальный объект подключили к теплоснабжению",- отмечают в облгосадминистрации.

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По информации департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации, сейчас в области тепловой энергией обеспечены 697 детских учебных заведений, 717 общеобразовательных школ, 46 больниц и 1 тыс. 893 жилые дома.

23 котельные в этом году переведены на альтернативные виды топлива. А также в 44,8% жилых домов установлены тепловые счетчики.

Также в процессе подготовки к отопительному сезону 2017/2018 годов предприятия коммунальной теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства Житомирщины сформировали аварийный запас труб, запорной арматуры, горюче-смазочных материалов.

Напомним, что в Житомирской области работает «горячая линия», куда можно обратиться в случае возникновения вопросов относительно отопления – (0412) 47-12-12.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявил, что местные органы власти получили значительный финансовый ресурс для решения вопросов, связанных с оплатой коммунальных услуг, а также призвал их активно включиться в работу по запуску отопления.

Такое заявление он озвучил сегодня во время селекторного совещания в Кабмине, которая была посвящена проблемам с запуском отопительного сезона в разных регионах Украины.